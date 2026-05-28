Air Tanzania получила разрешение на полеты между Дар-эс-Саламом и Москвой

Москва28 мая Вести.Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало национальному перевозчику Танзании Air Tanzania официальное разрешение на выполнение регулярных полетов по маршруту Дар-эс-Салам — Москва.

Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в беседе с ТАСС.

Руководитель ведомства уточнил, что запрос от танзанийской авиакомпании был оперативно рассмотрен профильными специалистами, после чего перевозчику направили все необходимые документы для старта полетной программы.

Никитин также обратил внимание на то, что ранее Air Tanzania никогда не осуществляла рейсы в Россию.

Министр пояснил, что принятию этого решения предшествовали детальные межгосударственные консультации, в которых принимали активное участие представители Министерства транспорта РФ.

Никитин выразил признательность танзанийским партнерам за продуктивное взаимодействие и готовность к конструктивному диалогу.

Ранее сообщалось, что Россия и Танзания намерены подписать меморандум о сотрудничестве в области туризма.