Москва30 июн Вести.Зумеров (родившиеся примерно с 1997 по 2012 год) значительно сложнее вовлекать в рынок труда, большая часть из них меняет место работы в течение года. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Он добавил, что многие работодатели сообщают, что молодежь не заинтересована в подработках, поскольку хочет тратить свободное время на личную жизнь.

Зумеров значительно более сложно вовлекать в рынок труда. Посмотрели там статистику: в течение года большинство уходит, меняет, то есть они, у них какие-то другие запросы, запросы к коллективу, к устройству, к пониманию, к качеству работы, к возможности выпить кофе, возможности потом пойти заниматься спортом. Многие работодатели жалуются, что молодежь гораздо хуже вовлекается вот в эти переработки. Значит, есть вот рабочее время, да, все остальное оставьте мне время на мою личную жизнь и на мои увлечения, хобби и так далее. Ну вот с этим надо работать, это новая реальность рассказал Решетников

Ранее министр экономического развития прокомментировал состояние безработицы в РФ. По его словам "экстремальный" показатель в 2,2% свидетельствует о дефиците труда на рынке.