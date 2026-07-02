Москва2 июл Вести.Зумеров значительно сложнее привлекать на рынок труда, потому что им важны формализованность в работе и четкое понимание, где нужно проявлять свои навыки. Об этом ИС "Вести" заявил экономист, кандидат экономических наук и доцент Российского экономического университета имени Плеханова Александр Тимофеев.

По его словам, в некоторых компаниях не хватает системы ключевых показателей эффективности – KPI.

В компаниях бывает иногда нечетко имеются разграничения, что вот это просто работа какая-то рутинная, вот это эффективная работа, а вот это сверхэффективная работа. И поэтому наверняка они, имея модель разделения сталкиваются с тем, что просто просиживать какие-то часы на работе не совсем правильно. Хочется четкого понимания, где они хотят проявить свою эффективность и за эту эффективность получить какой-то результат … У нас имеется сейчас более мягкий подход – это удаленная форма … когда можно часть работы вести дома, а не оставаться на работе, это тоже важно, потому что … у них родители пропадали бывало на работах и такую же модель они повторять не хотят сказал экономист

Также Тимофеев обратил внимание на конкуренцию между зумерами и миллениалами.

Если даже брать какой-то формат, что нужно вовлекать [зумеров на рынок труда] через наставничество … – старшее поколение хочет иметь свои бонусы. И поэтому передача знаний бывает иногда вводит в конкуренцию какую-то. И поэтому как решить эту проблему? Наверняка есть несколько инструментов. Первое, должна быть какая-то платформа, где могут высказаться и молодежь, и возрастные … Можно придумать какой-то … проектный подход … вовлечение в какие-то проекты группой, и ... когда объединение есть в проектах, вольно-невольно все между собой получается вовлечены в этот процесс … и старшие могут поделиться опытом с более молодыми добавил экономист

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что зумеров значительно сложнее вовлекать в рынок труда – большая часть из них меняет место работы в течение года.