Москва30 июн Вести.Большое количество объектов энергетической инфраструктуры в России не работают на полную мощность. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Я бы вот этот потенциал малых шагов, не ресурсоемких, я бы его не недооценивал. Я считаю, что мы вот при помощи дозагрузки всего того, что есть, спокойно можем расти еще и 15, и 20%. Я не беру энергетику, наши подстанции, которых мы настроили, но они все перерезервированы. В результате коэффициент использования, у нас есть подстанции, которые мы построили, проходит 5-7 лет, они загружены на 7% рассказал Решетников

Он подчеркнул важность эффективного применения энергетических мощностей, которое позволило бы использовать максимум возможностей.

У кого-то интерес сказать, что: не, ребят, мне вот эта мощность в ближайшее время не нужна, я за нее платить не хочу, давайте я откажусь, а вы, а вы рядом возьмите и поставьте другое предприятие, да поставьте те же там ЦОДы, да, которые сегодня можно поставить, завтра увезти и дайте нагрузку. Но главное – эффективно использовать эту инфраструктуру, потому что в результате у нас уровень использования подстанций, мягко говоря, энергетической инфраструктуры там далек от оптимального. При правильной балансировке, мы можем ставить сейчас и накопители, абсолютно другая экономика по накопителям, и мы можем в ряде случаев, например, тот же ветер, солнце и так далее, грузить более активно, накапливая энергию, и там в ночное время, например, ее раздавая заявил министр

Ранее Решетников рассказал о том, какие проблемы связаны с вовлечением зумеров на рынок труда. По его словам, это поколение не проявляет интереса к подработкам, предпочитая тратить свободное время на личную жизнь.