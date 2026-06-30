Москва30 июн Вести.В непростых экономических условиях для возобновления инвестиционного цикла применяются такие меры, как расширение палитры для инвестиций, а также работа над инвестиционным климатом. Об этом ИС "Вести" рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Он подчеркнул, что инвестиции населения тесно связаны с его доверием, поэтому важно работать в этой сфере.

Ситуация и с бюджетом непростая, и ситуация и с денежно-кредитной политикой, и ситуация и в банковской сфере, … достаточно много есть параметров. Что мы делаем точно? Мы точно расширяем палитру инструментов для инвестиций. Мы точно работаем над инвестиционным климатом, потому что понимаем, что вопросы есть, и нам нужно вот эти моменты, которые не зависят ни от денежно-кредитной политики, ни от ситуации с бюджетом и так далее. Инвестиции - это доверие и настроение во многом. Вот мы должны работать и с доверием, ну и в общем поддерживать настроение, потому что времена бывают похолоднее, бывают потеплее рассказал Решетников

Ранее министр экономического развития рассказал о ситуации с развитием ИИ в России. Он отдельно отметил, что в вопросе новых технологий 80% пользователей нужно объяснить, как применять нововведения в их сфере работы.