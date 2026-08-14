Решетников заявил о возвращении российской экономики к росту Глава Минэкономразвития Решетников: российская экономика возвращается к росту

Москва14 авг Вести.Слаженная работа российского правительства и Центрального банка позволяет минимизировать негативные последствия для экономики и нормализовать финансовую политику страны. Об этом министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил в комментарии для ИС "Вести".

Он отметил, что предприятия оперативно проводят все необходимые восстановительные работы, чему благоприятно способствуют меры правительства в координации с Банком России.

Вот эта вот слаженная работа позволяет нам минимизировать последствия для экономики в текущей ситуации и позволяет нам нормализовывать нашу, скажем так, финансовую политику, денежно-кредитную политику. И в конечном итоге мы возвращаемся к экономическому росту сказал Решетников

Ранее в ЦСР сообщили, что восстановление темпов экономического роста в России связано с постепенным и стабильным снижением ключевой ставки, которое также сопровождается улучшением потребительской и деловой активности.