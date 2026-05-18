Решетников: инфляция не вырастет при ускорении роста экономики

Москва18 мая Вести.Министерство экономического развития (МЭР) не ожидает роста инфляции при ускорении роста экономики, заявил глава МЭР Максим Решетников в интервью РБК.

Нынешнее замедление инфляции является результатом сбалансированной политики правительства и Банка России, отметил министр.

При ускорении экономики мы не ожидаем ускорения инфляции приводит РБК слова Решетникова

Задача правительства и ЦБ заключается в обеспечении сбалансированного роста, который подразумевает одновременно устойчивый экономический рост и удержание инфляции в пределах целевого показателя, пояснил Решетников.

Это достижимая цель, если совместно обеспечивать баланс спроса и предложения, расширение внутреннего производства, повышение производительности труда и гибкости рынка, чтобы недостаток кадров не стал препятствием для развития подчеркнул министр

Между тем инфляция в России устойчиво замедляется: к 12 мая показатель составил 5,5% в годовом выражении, что ниже показателя в конце прошлого года. Темпы инфляции демонстрируют устойчивое снижение, и аргументов в пользу смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) становится все больше, заключил Решетникоа.