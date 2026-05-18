Решетников: инфляция в России стабильно замедляется Решетников: аргументов в пользу дальнейшего смягчения ДКП в РФ становится больше

Москва18 мая Вести.Темпы инфляции в России демонстрируют устойчивое снижение, и аргументов в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) становится все больше и больше.

Такое мнение высказал в беседе с РБК глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Инфляция действительно устойчиво замедляется - год к году 5,5% на 12 мая​​​. Это ниже уровня конца прошлого года сказал министр

Решетников также отметил, что индекс цен производителей промышленных товаров по итогам первого квартала опустился на 4% в годовом выражении, в обрабатывающих производствах - на 0,6%. Таким образом, подчеркнул он, ценовое давление на розничный рынок со стороны поставщиков снижается.

Также видим по первому кварталу, что у нас практически не растут кредиты бизнесу и населению. То есть сейчас все больше и больше аргументов в пользу дальнейшего смягчения ДКП. Пространство для маневра есть сказал глава Минэкономразвития

При этом Решетников указал, что решение о том, стоит ли снизить ключевую ставку побольше сразу и потом взять паузу или снижать постепенно, целиком и полностью принадлежит Банку России.

Министр также отметил, что при ускорении экономики власти страны не ожидают ускорения инфляции. По его словам, задача правительства и Банка России - обеспечение сбалансированного роста. Здесь имеется в виду устойчивый экономический рост и инфляция в пределах таргета. Решетников выразил уверенность, что эта цель достижима, но для этого следует обеспечивать баланс спроса и предложения, а также увеличение внутреннего производства и повышение производительности труда и гибкости рынка. Важно, добавил он, чтобы недостаток кадров не стал препятствием для развития.

Ранее Решетников заявил, что Минэкономразвития всегда фокусируется на стимулировании структурных процессов в экономике, чтобы потенциал ее роста был максимальным, вне зависимости от того, в какой части цикла она находится. Он добавил, что для этого были сформированы сценарные условия развития экономики "на ближайшую трехлетку".