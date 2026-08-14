Москва14 авг Вести.Рост в ключевых отраслях промышленности и оживление инвестиционного спроса свидетельствуют о системном восстановлении экономики России, обусловленном эффективной работой правительства и улучшением деловых настроений. Об этом ИС "Вести" рассказал директор центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований Центра стратегических разработок (ЦСР) Даниил Наметкин.

По его словам, экономика страны набирает обороты: эксперты ЦСР фиксируют рост деловой и потребительской активности. Дополнительным драйвером процесса стало повышение интереса к инвестициям.

Мы видим все большее количество отраслей обрабатывающей промышленности, которые переломили негативную динамику и показывают позитивную динамику. В первую очередь - это крупные отрасли, такие как металлургия, машиностроение. Также мы видим, что потихонечку начинает оживляться спрос, в первую очередь инвестиционный - это строительный сектор. То есть это не какая-то конъюнктурная история, не какая-то разовая ситуация, которая там благоприятно сложилась, это все-таки такая системная работа экономического блока правительства и в целом ожидания бизнеса тоже улучшились рассказал Наметкин

Ранее он сообщил, что восстановление темпов экономического роста в России связано с постепенным и стабильным снижением ключевой ставки, оно также сопровождается улучшением потребительской и деловой активности.