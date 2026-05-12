Экономист Селезнев объяснил, что влияет на темпы роста экономики РФ

Москва12 мая Вести.Возвращение экономики России к темпам роста в несколько процентов в год будет зависеть от сбалансированности используемой экономической модели и успеха структурных реформ. Об этом заявил ИС "Вести" декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев. По его словам, экономический рост в России может быть даже двузначным.

По словам экономиста, на темпы роста экономики влияют, в частности, скорость снижения инфляции и смягчения денежно-кредитной политики, состояние государственного бюджета, а также структурные ограничения - например, дефицит квалифицированных кадров и зависимость от импорта технологий из-за рубежа.

По оценкам экспертов, в принципе, экономика к 2028-2030 годам может вернуться к темпам роста порядка 3-3,2% в год, но это зависит от того, насколько успешно будет, во-первых, выбрана экономическая модель и насколько успешно будут проведены структурные реформы, а также снижены возможные риски отметил Селезнев

Играют свою роль и внешние ограничения.

Безусловно, геополитическая ситуация и санкции, внешние ограничения продолжают оказывать серьезное давление на экономику, в особенности на доступ к технологиям, инвестициям и экспортным рынкам сказал эксперт

Важным фактором, влияющим на темпы роста экономики, Селезнев назвал выбор сбалансированной экономической модели в условиях сохраняющегося внешнего давления и достаточно ограниченных ресурсов. Экономист, в частности, отметил необходимость приоритезировать направления, которым нужна поддержка - в том числе со стороны государства.

Необходимо проводить более мягкую денежно-кредитную политику и стимулировать вложения средств в реальный сектор экономики. Потому что, когда инвестиции будут первоначально идти в развитие реального сектора экономики, в модернизацию производства, в обеспечение технологического лидерства, в импортозамещение, а уже потом идти на удовлетворение потребностей простых граждан, это не будет вызывать рост дополнительной инфляции и не будет приводить к возникновению инфляционной нагрузки. Но повторю, что деньги сначала должны идти в реальный сектор экономики сказал Селезнев

По словам экономиста, можно одновременно и снизить инфляцию в России до целевых четырех процентов в год, и обеспечить рост экономики. При этом экономический рост, по его словам, может исчисляться даже двузначными цифрами.

Этот экономический рост может быть даже двузначным при правильно избранной экономической модели, которая делает акцент на развитие реального сектора производства, импортозамещение и достижение тех приоритетных показателей технологического лидерства, о которых говорит наш президент и правительство подчеркнул Селезнев

Правительство РФ прогнозирует экономический рост на уровне 0,4% ВВП в текущем году, а к 2029-му ожидается восстановление темпов роста до 2,4%, заявил ранее вице-премьер Александр Новак.