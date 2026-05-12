Новак назвал корректировку после быстрого роста экономики нормальным этапом Новак: корректировка после быстрого роста экономики – нормальный этап развития

Москва12 мая Вести.Вице-премьер России Александр Новак в интервью газете "Ведомости" заявил, что корректировка после периода высокого роста является нормальным этапом циклического развития экономики.

По его словам, после ускоренного подъема экономики всегда следует корректировка, которая может сопровождаться структурными изменениями.

Необходимо учитывать, что экономическая динамика циклична - после периода высокого роста всегда идет корректировка, часто сопровождаемая структурной трансформацией. Это нормальный этап для экономики сказал Новак

В этот период, по его мнению, особенно важно уделять внимание управлению рисками, чтобы минимизировать возможные негативные последствия и обеспечить более плавный переход к устойчивому и сбалансированному росту.

Новак отметил, что грамотная политика в сфере рисков позволяет смягчить эффект от корректировки и ускорить восстановление стабильной динамики экономики.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что ЦБ иногда обвиняют в замедлении экономического роста. По ее словам, у регулятора "по сути нет выбора": макроэкономические показатели свидетельствуют о существенном дисбалансе – спрос в экономике значительно превышает предложение.