Набиуллина заявила, что у ЦБ нет выбора действий при высокой инфляции

Набиуллина объяснила замедление экономики со стороны ЦБ отсутствием альтернативы Набиуллина заявила, что у ЦБ нет выбора действий при высокой инфляции

Москва28 апр Вести.Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не имеет альтернативных вариантов действий в условиях высокой инфляции. Во время выступления на "Альфа-Саммите" она прокомментировала критику в адрес Центробанка за замедление экономического роста.

И иногда нас обвиняют в том, что мы специально замедляем экономический рост. Поверьте мне, у нас, по сути дела, нет выбора сказала Набиуллина

По ее словам, признаки перегрева экономики не всегда очевидны на уровне отдельных компаний. Однако макроэкономические показатели свидетельствуют о существенном дисбалансе – спрос в экономике значительно превышает предложение. В таких условиях, как пояснила Набиуллина, регулятор вынужден принимать меры, направленные на сдерживание инфляции, даже если это оказывает охлаждающее влияние на экономическую активность.

24 апреля Банк России восьмой раз подряд снизил ключевую ставку. Сейчас она составляет 14,5% годовых.