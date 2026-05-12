Москва12 мая Вести.Темпы роста цен в России в 2026 году могут снизиться до 5,2%, а уже к 2027 году показатель инфляции вплотную приблизится к целевому ориентиру в 4%. Такой прогноз озвучил вице-премьер РФ Александр Новак.

Зампред правительства констатировал, что в настоящее время наблюдается выраженное и устойчивое замедление инфляционных процессов.

Он пояснил, что кабинет министров вносит существенный вклад в обеспечение ценовой стабильности, стимулируя рыночную конкуренцию и пресекая попытки монополизации со стороны отдельных продавцов.

Кроме того, Новак указал в интервью газете "Ведомости" на значимость гибкого таможенного регулирования, которое помогает балансировать спрос за счет импорта в случаях нехватки отечественной продукции.

Вице-премьер подчеркнул, что сохранение низкой инфляции является фундаментом для предсказуемости условий ведения бизнеса и спокойствия потребителей. По его словам, одинаково негативными сценариями являются как достижение инфляционных целей ценой резкого падения промышленного выпуска, так и чрезмерный разогрев экономики, грозящий потерей контроля над инфляцией.

Ранее главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец заявила, что россияне могут ожидать инфляцию на действительно низком уровне к январю 2027 года.