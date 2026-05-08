Экономист Донец: низкую инфляцию россияне могут ожидать к январю 2027 года

Москва8 мая Вести.Россияне могут ожидать инфляцию на действительно низком уровне к январю 2027 года. Такое мнение ИС "Вести" озвучила главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец.

Она указала, что текущий уровень инфляция в России фактически составляет 4%.

Если мы посмотрим на текущие темпы роста, за исключением разовых факторов, например повышения НДС или индексации ЖКХ, то инфляция находится на уровне 4,5% с прошлого апреля, уже прошел год. Это значит, что за вычетом разовых факторов, когда пройдет полный год и НДС январский 2026 года уйдет из базы, мы сразу увидим инфляцию действительно низкую. Это произойдет в следующем январе рассказала Донец

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам 2026 года инфляция в России приблизится к верхней границе прогноза, которая составляет 4,5-5%.