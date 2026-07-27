Эксперт объяснил, как политика ЦБ влияет на снижение инфляции Эксперт рассказал, к каким показателям инфляции ведет ДКП Центробанка

Москва27 июл Вести.Последнее снижение ключевой ставки до 14% существенным образом не повлияет на инфляцию, однако подобными решениями Банк России смог добиться ее "обуздания". Таким мнением с ИС "Вести" поделился аналитик Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Егор Торопов.

По его прогнозу, к 2028 году показатель инфляции будет равняться 4-5%.

Снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов существенным образом не повлияет на инфляцию. Центральный Банк России добился обуздания инфляции, она сейчас находится в разумных пределах, на однозначных величинах. Думаю, что в 2028 году "таргет" инфляции в 4, максимум 5%, будет достигнут заявил Торопов

Ранее эксперт Ярослав Кабаков поделился прогнозом изменения ключевой ставки до конца года. По его мнению, ЦБ может опустить ее до 13,5%.