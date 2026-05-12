Новак: рост ВВП России ускорится с 0,4% в 2026-м до 2,4% в 2029 году

Правительство России ожидает в 2026 году роста ВВП на 0,4% Новак: рост ВВП России ускорится с 0,4% в 2026-м до 2,4% в 2029 году

Москва12 мая Вести.Правительство России прогнозирует экономический рост на уровне 0,4% ВВП в текущем году, а в дальнейшем, к 2029-му, ожидается восстановление темпов роста до 2,4%. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

Основным драйвером экономического развития на ближайшую трехлетку станет внутренний спрос, пояснил он в интервью газете "Ведомости".

Сегодня будут опубликованы Сценарные условия социально-экономического развития до 2029 года. Они консервативные и по внешним параметрам, и по внутренним. Мы ожидаем, что в 2026 году удастся сохранить положительную динамику ВВП плюс 0,4%. Далее будет период восстановления темпов роста от 1,4% в 2027-м до 2,4% в 2029 году отметил Новак

Вице-премьер подчеркнул, что правительство ведет системную работу для возвращения экономики на траекторию устойчивого долгосрочного роста, который не уступает среднемировым показателям. Для этого создаются условия, которые способствуют переходу ресурсов, кадров и инвестиций в более производительные сектора.

Происходят изменения структуры экономики, экспорта, рынка труда, социальной сферы - в сторону более эффективных форм организации. Поэтому так важны улучшение условий ведения бизнеса, снижение избыточных барьеров, подготовка кадров, технологическое обновление, повышение производительности труда, повышение адресности мер социальной поддержки, "обеление" экономики продолжил зампред правительства

Он добавил, что поддержку внутреннего спроса будет обеспечивать не только рост доходов населения, но и постепенное снижение ставок.

Эта поддержка будет идти по нескольким каналам. Во-первых, снижение нормы сбережений, то есть увеличение той доли текущего дохода граждан, который идет на потребление, а не сберегается. Во-вторых, расходование части накопленных депозитов. В-третьих, увеличение потребительского кредитования пояснил вице-премьер.

Ранее Новак заявил, что по итогам текущего года показатель инфляции в России может снизиться до 5,2%, а к 2027 году темпы роста цен приблизятся к целевому ориентиру в 4%.