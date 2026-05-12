Москва12 маяВести.Экономика России переживает необходимый период сдерживания, который позволит в дальнейшем вновь перейти к хорошим темпам роста валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом заявил ИС "Вести" ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) Игорь Максимцев.
Он отметил, что в последние три года рост ВВП России постоянно был достаточно высоким, однако с 2025 года темп стал снижаться.
Возможно, к концу 2026-го или только в начале 2027-го он будет вновь подниматься. Это нормально на фоне тех важных этапов развития экономики, когда средства были направлены в первую очередь на поддержку военно-промышленного комплекса. Мы сейчас переживаем тот необходимый период сдерживания, который позволит в дальнейшем уже вновь двигаться вперед, и ВВП будет расти. На мой взгляд, это абсолютно правильно, как мы двигаемся, и поэтому здесь ничего страшного нет. У России огромнейшая экономика, и есть этапы, когда мы должны принять все сдерживающие меры, чтобы нам выйти на нужный уровеньсказал Максимцев
Экономист обратил внимание, что инфляция в России снижается.
В прошлом году она уже была в районе 6%, в этом году мы тоже надеемся, что она будет около 5,5-6%. И мы также надеемся, что это позволит Центробанку снизить ключевую ставку постепенно, чтобы не разгонять никакие процессы. Но постепенное снижение позволит нам двигаться вперед и набирать темпы уже в конце 2026 - в 2027 годуотметил Максимцев
Ранее декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев заявлял ИС "Вести", что рост экономики России будет зависеть от сбалансированности используемой экономической модели и успеха структурных реформ. По его словам, экономический рост в России может быть даже двузначным.