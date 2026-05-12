Москва12 мая Вести.Экономика России переживает необходимый период сдерживания, который позволит в дальнейшем вновь перейти к хорошим темпам роста валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом заявил ИС "Вести" ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) Игорь Максимцев.

Он отметил, что в последние три года рост ВВП России постоянно был достаточно высоким, однако с 2025 года темп стал снижаться.

Возможно, к концу 2026-го или только в начале 2027-го он будет вновь подниматься. Это нормально на фоне тех важных этапов развития экономики, когда средства были направлены в первую очередь на поддержку военно-промышленного комплекса. Мы сейчас переживаем тот необходимый период сдерживания, который позволит в дальнейшем уже вновь двигаться вперед, и ВВП будет расти. На мой взгляд, это абсолютно правильно, как мы двигаемся, и поэтому здесь ничего страшного нет. У России огромнейшая экономика, и есть этапы, когда мы должны принять все сдерживающие меры, чтобы нам выйти на нужный уровень сказал Максимцев

Экономист обратил внимание, что инфляция в России снижается.

В прошлом году она уже была в районе 6%, в этом году мы тоже надеемся, что она будет около 5,5-6%. И мы также надеемся, что это позволит Центробанку снизить ключевую ставку постепенно, чтобы не разгонять никакие процессы. Но постепенное снижение позволит нам двигаться вперед и набирать темпы уже в конце 2026 - в 2027 году отметил Максимцев

Ранее декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев заявлял ИС "Вести", что рост экономики России будет зависеть от сбалансированности используемой экономической модели и успеха структурных реформ. По его словам, экономический рост в России может быть даже двузначным.