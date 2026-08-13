Рост ВВП в России к концу года может составить 0,7–1,2%

Экономист спрогнозировал рост ВВП в России к концу этого года Рост ВВП в России к концу года может составить 0,7–1,2%

Москва13 авг Вести.Валовой внутренний продукт в России к концу года может вырасти на 0,7-1,2%. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" дал старший научный сотрудник РАНХиГС Владимир Еремкин.

По его оценке, риски, которые могли бы негативно повлиять на рост российского ВВП, сохраняются на достаточно высоком уровне из-за усиления секционного давления.

Риски, конечно, высоки… но пока что никаких серьезных рисков, которые могли бы навредить серьезно экономической динамике, мы не видим как с точки зрения финансового сектора, так и с точки зрения реальной экономики. Поэтому в этом году можно ожидать, что ВВП Российской Федерации вырастет в пределах 0,7—1,2% объяснил Еремкин

Этот рост будет связан в большей степени с бюджетным стимулированием экономики, подчеркнул эксперт.

Как мы видим, с одной стороны, у нас растет дефицит федерального бюджета, но это же является и одним из положительных факторов для экономического роста, потому что государство направляет больше ресурсов для стимулирования экономики добавил он

Ранее Росстат сообщал, что рост ВВП в России во втором квартале текущего года, по предварительной оценке, составил 1,3% в годовом выражении после снижения на 0,2% в первом квартале.

Как отметили в ЦСР, восстановление темпов экономического роста связано с постепенным и стабильным снижением ключевой ставки, которое сопровождается улучшением потребительской и деловой активности.