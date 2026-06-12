Аксаков: рост ВВП России может составить 2% по итогам 2026 года

Аксаков: ВВП России может вырасти в 2026 году на 2% Аксаков: рост ВВП России может составить 2% по итогам 2026 года

Москва12 июн Вести.При сохранении положительной динамики ВВП России может вырасти в 2026 году на 2%, заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости.

В январе-феврале 2026 года ВВП России снизился, однако в марте существенно вырос. В целом, ВВП страны сократился в I квартале, отметил Аксаков.

Если положительная динамика, которая проявилась в марте, продолжится, а апрель, по предварительным данным, дает такой позитив, соответственно, можно надеяться, что темп роста ВВП будет не 0,5%, как сейчас предполагают и в ЦБ, и в правительстве, а возрастет до 2% приводит РИА Новости слова Аксакова

К показателю ВВП нужно относиться с точки зрения изменения структуры экономики, пояснил депутат.

Газета "Ведомости" написала, что цифровые платформы по итогам 2025 года внесли значительный вклад в российскую экономику, обеспечив 8,5% ВВП страны.