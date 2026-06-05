Москва5 июн Вести.К концу 2026 года будут заметны положительные темпы привлечения инвестиций в экономику РФ. Таким прогнозом с журналистом ИС "Вести" Александрой Суворовой поделился заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Он добавил, что текущий спад инвестиций связан с высокой ключевой ставкой.

Сегодня мы видим ожидаемый спад инвестиций, в том числе связанный с высокой ключевой ставкой. По мере снижения ключевой ставки и денежно-кредитной политики, и ослабления инвестиций будут возвращаться в экономику, поскольку и кредитование будет более доступным по более низким ставкам, и, соответственно, появятся собственные источники финансирования. … Я уверен, что к концу этого года, в начале следующего года мы увидим положительные темпы привлечения инвестиций. Ну и, конечно, очень важно создавать условия, которые были бы привлекательны для бизнеса. Эта работа носит постоянный характер