Москва5 июнВести.К концу 2026 года будут заметны положительные темпы привлечения инвестиций в экономику РФ. Таким прогнозом с журналистом ИС "Вести" Александрой Суворовой поделился заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
Он добавил, что текущий спад инвестиций связан с высокой ключевой ставкой.
Сегодня мы видим ожидаемый спад инвестиций, в том числе связанный с высокой ключевой ставкой. По мере снижения ключевой ставки и денежно-кредитной политики, и ослабления инвестиций будут возвращаться в экономику, поскольку и кредитование будет более доступным по более низким ставкам, и, соответственно, появятся собственные источники финансирования. … Я уверен, что к концу этого года, в начале следующего года мы увидим положительные темпы привлечения инвестиций. Ну и, конечно, очень важно создавать условия, которые были бы привлекательны для бизнеса. Эта работа носит постоянный характерзаявил Новак
Ранее Новак рассказал о факторах дополнительного роста экономики РФ. По его словам, он может быть обеспечен повышением гибкости труда.