Москва7 июн Вести.Инвестиционная привлекательность России растет, что подтверждается визитами иностранных инвесторов. Об этом информационной службе "Вести" заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Сегодня инвестиционная привлекательность России, как бы ни были удивлены или раздосадованы наши оппоненты – которых, правда, становится все меньше, – но, тем не менее, сюда едут инвесторы, сюда едут потенциальные партнеры – компании разного масштаба, которые готовы создавать в России, с российскими компаниями инфраструктурно значимые проекты в разных регионах заявил Слуцкий

Ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак выразил уверенность, что к концу 2026 года будут заметны положительные темпы привлечения инвестиций в экономику РФ.