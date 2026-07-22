"Известия": раскрыт секрет перспективности российского рынка для инвестиций "Известия": объем иностранных капиталовложений в Россию увеличился в 11,5 раза

Москва22 июл Вести.Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Россию по итогам 2025 года составил $25,3 млрд.

Это в 11,5 раза больше, чем было в 2024-м, сообщают "Известия" со ссылкой на данные ежегодного доклада Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

В свою очередь, в пресс-службе Минэкономразвития РФ изданию отметили, что Россия сохраняет свою репутацию перспективного рынка для инвестиций благодаря выгодным тарифам на энергоресурсы, эффективному регулированию и системной работе правительства по улучшению делового климата.

Показатель все еще не восстановился до уровня четырехлетней давности - в 2021 году инвестиции превышали $38,6 млрд. Тогда как максимальный объем инвестиций за последние 30 лет в Россию отмечался в 2008 году - более $75,8 млрд.

Речь о постоянном совершенствовании различных преференциальных режимов, развитии инфраструктуры для бизнеса и институциональных мерах говорится в публикации

В Минэке пояснили, что подобная динамика показывает постепенное восстановление показателей за счет замещения покинувшего Россию западного капитала.

Ранее президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи заявил, что за последние четыре года компании США понесли убытки в размере 200 миллиардов долларов из-за ограничительных мер против РФ. При этом он отметил, что никто не хотел уходить с российского рынка.