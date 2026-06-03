Москва3 июн Вести.Российские фармацевтические компании в 2019-2025 годах обогнали иностранные компании в четыре раза по темпам роста. Выручка российских предприятий увеличилась на 61% относительно 2019 года и достигла в прошлом году 1,64 трлн руб. Выручка иностранных компаний выросла лишь на 15% до 1,85 трлн руб., сообщают "Ведомости".

По подсчетам "Ведомостей", за последние 20 лет Россия ежегодно теряла 13 млрд руб. из‑за импорта лекарств.

К 2019 году производство лекарств в России достигло уровня советского периода, а затем существенно увеличилось: в последующие годы выпуск вырос в 1,5 раза, а в 2025 году достиг 908 млрд руб.

Особенно прибавил выпуск антибиотиков, который за один только 2025 год вырос почти в пять раз – с 3369 тонн до 15947 тонн. Хотя витаминов страна выпускает по-прежнему в шесть раз меньше (707 тонн), препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний – в 3,8 раза меньше, а от рака – в 2,5 раза меньше отмечают "Ведомости"

Осенью прошлого года доля российских лекарств на внутреннем рынке составила 70% по упаковкам и 40% по стоимости, зарубежных - 30% и 60% соответственно.

При этом импорт лекарств из США в Россию вырос в марте 2026 года более чем в 300 раз в годовом выражении.

Между тем Финляндия хочет ограничить экспорт медицинской и фармацевтической продукции в Россию. Такое решение принято из-за подозрений, что поставляемая медицинская продукция якобы может использоваться в военных целях.