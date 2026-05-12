Москва12 мая Вести.Финляндия хочет ограничить экспорт медицинской и фармацевтической продукции в Россию, передает телерадиовещательная компания Yle со ссылкой на МИД страны.

Уточняется, что ведомство готовит соответствующее постановление, которое должно вступить в силу в июле.

Финляндия хочет ограничить экспорт медицинской и фармацевтической продукции в Россию отмечается в публикации

Подчеркивается, что документ подразумевает приостановку предоставления специальных разрешений на экспорт из Финляндии в Россию. По словам главы ведомства Элины Римппи, такое решение было принято из-за подозрений, что поставляемая медицинская продукция якобы может использоваться в военных целях.

В то же время президент Финляндии Александр Стубб 11 мая заявил, что Европе нужно приступить к переговорам с Россией и самостоятельно выстраивать отношения с Москвой.