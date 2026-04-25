Москва25 апрВести.Финляндия может стать целью стратегического наступательного вооружения армии РФ из-за решения страны, связанного с ядерным оружием. Такое заявление сделал председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с ТАСС.
[Если] Финляндия хочет превратиться в мишень для стратегического наступательного вооружения российской армии — это их выборподчеркнул он
Ранее правительство Финляндии внесло на рассмотрение парламента проект, который разрешает ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны в оборонных целях. Данное сообщение было размещено на сайте Минобороны государства.
Комментируя инициативу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что план Финляндии является концентрированной конфронтацией с Россией.