Москва2 июлВести.Сняв запрет на размещение ядерного оружия, Финляндия попала в российский список ядерных целей. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки в законодательство, разрешающие ввозить, хранить и использовать ядерное оружие на территории страны.
Финляндия сняла запрет на размещение ядерного оружия. Что это меняет для финнов? Лишь одну "мелочь": теперь их страна внесена в российский список ядерных целейнаписал Медведев в X
Зампред Совбеза также иронично отметил, что Финляндия находится на пике безопасности.
В МИД РФ предупреждали, что Москва примет меры политического и военно-технического характера в ответ на решение Финляндии отменить законодательный запрет на ввоз и размещение ядерного оружия.