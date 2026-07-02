Медведев: Финляндия попала на карту целей для ядерного оружия РФ

Медведев предупредил Финляндию о последствиях размещения ядерного оружия Медведев: Финляндия попала на карту целей для ядерного оружия РФ

Москва2 июл Вести.Сняв запрет на размещение ядерного оружия, Финляндия попала в российский список ядерных целей. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки в законодательство, разрешающие ввозить, хранить и использовать ядерное оружие на территории страны.

Финляндия сняла запрет на размещение ядерного оружия. Что это меняет для финнов? Лишь одну "мелочь": теперь их страна внесена в российский список ядерных целей написал Медведев в X

Зампред Совбеза также иронично отметил, что Финляндия находится на пике безопасности.

В МИД РФ предупреждали, что Москва примет меры политического и военно-технического характера в ответ на решение Финляндии отменить законодательный запрет на ввоз и размещение ядерного оружия.