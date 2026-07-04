Москва4 июл Вести.Финляндия превратилась в крупнейший фронт Запада у российской границы. Так считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Свою точку зрения он представил в соцсети X.

Поводом для его комментария в социальных сетях стали слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о желании Хельсинки разместить на финской территории западное ядерное оружие. Москва даст на это справедливый ответ и добавит Финляндию на карту в качестве военной цели для ядерного оружия России. "Радуйтесь, финны, вы теперь в полной безопасности!", с иронией отметил Медведев.

Гленн Дизен посчитал такие действия Москвы верными.

А он ведь прав. Сдерживание должны уравновешивать меры по укреплению доверия. Финляндия была успешна как нейтральное государство, а теперь стала крупнейшим фронтом у границ России написал Дизен в соцсети

С 1 июля 2026 года в Финляндии вступили в силу поправки в закон о ввозе и хранении ядерного оружия (ЯО). Теперь на финскую территорию возможен ввоз ядерного оружия, а также его изготовление, хранение и размещение. Эти поправки нужны лишь в ситуации, "связанной с обороной", попытался смикшировать резонанс этого нововведения финский министр обороны Антти Хяккянен. Хельсинки заявляет, что в мирное время размещать ядерные боеголовки на своей территории не собирается, а также сохраняет приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия.