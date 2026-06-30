Финляндии предречен статус плацдарма для атаки на РФ Политолог объяснил, как НАТО будет использовать Финляндию против РФ

Москва30 июн Вести.Финляндия после вступления в НАТО будет превращаться в плацдарм для атаки на РФ и "передовой отряд" для того, чтобы военный конфликт с ней стал реальным. Об этом ИС "Вести" заявил политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников.

По его словам, Финляндия, вступив в альянс, теперь будет полностью реализовывать на своей территории всю его доктрину.

А доктрина альянса направлена на то, что Россия – главный внешний враг, главная внешняя угроза, соответственно, нужно готовиться к войне с Россией. И вот сейчас в Анкаре будет саммит НАТО, будет определено, когда эта война реально может начаться. Соответственно, из Финляндии будут делать плацдарм для атаки на Россию, будут строить базы, будут насыщать Финляндию оружием, готовить из нее передовой отряд для того, чтобы война с Россией стала реальностью сказал политолог

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва примет меры политического и военно-технического характера в ответ на отмену Финляндией законодательного запрета на ввоз и размещение ядерного оружия.