Посольство: РФ примет меры в ответ на рост присутствия НАТО в Финляндии

В России пообещали ответить на наращивание присутствия НАТО в Финляндии Посольство: РФ примет меры в ответ на рост присутствия НАТО в Финляндии

Москва11 авг Вести.Россия примет все необходимые меры в ответ на наращивание присутствия НАТО в Финляндии ради обеспечения собственной безопасности. Об этом сообщили в посольстве РФ в стране газете "Известия".

Как указывает издание, Североатлантический альянс за последние несколько лет резко нарастил военное присутствие на севере Европы, превратив регион в ключевой плацдарм для давления на Россию.

Действия "союзников" трудно рассматривать иначе как наглядное подтверждение нацеленности Североатлантического альянса на дальнейшее освоение территории Финляндии сообщили в посольстве РФ

В дипмиссии подчеркнули, что наращивание в Финляндии военного присутствия блока НАТО, открыто нацеленного на противостояние с РФ, служит дестабилизирующим фактором, который приводит к деградации обстановки в ранее спокойном североевропейском регионе.

Российская сторона неоднократно обращала внимание на пагубные последствия такой политики и предупреждала, что будет вынуждена принимать необходимые ответные меры для обеспечения собственной безопасности рассказали в российском посольстве

При этом ранее бывший президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что риск прямого военного конфликта между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом крайне мал.

В свою очередь экс-депутат финского парламента и партии "Власть принадлежит народу" Ано Туртиайнен выразил мнение, что Финляндия, будучи частью коллективного Запада, угрожает безопасности России.