Москва11 авгВести.Россия примет все необходимые меры в ответ на наращивание присутствия НАТО в Финляндии ради обеспечения собственной безопасности. Об этом сообщили в посольстве РФ в стране газете "Известия".
Как указывает издание, Североатлантический альянс за последние несколько лет резко нарастил военное присутствие на севере Европы, превратив регион в ключевой плацдарм для давления на Россию.
Действия "союзников" трудно рассматривать иначе как наглядное подтверждение нацеленности Североатлантического альянса на дальнейшее освоение территории Финляндиисообщили в посольстве РФ
В дипмиссии подчеркнули, что наращивание в Финляндии военного присутствия блока НАТО, открыто нацеленного на противостояние с РФ, служит дестабилизирующим фактором, который приводит к деградации обстановки в ранее спокойном североевропейском регионе.
Российская сторона неоднократно обращала внимание на пагубные последствия такой политики и предупреждала, что будет вынуждена принимать необходимые ответные меры для обеспечения собственной безопасностирассказали в российском посольстве
При этом ранее бывший президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что риск прямого военного конфликта между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом крайне мал.
В свою очередь экс-депутат финского парламента и партии "Власть принадлежит народу" Ано Туртиайнен выразил мнение, что Финляндия, будучи частью коллективного Запада, угрожает безопасности России.