В Финляндии сочли маловероятным прямое военное столкновение России и НАТО Экс-президент Финляндии назвал маловероятным прямой военный конфликт РФ и НАТО

Москва8 авг Вести.Риск прямого военного конфликта между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом крайне мал. Такое мнение высказал бывший президент Финляндии Саули Ниинисте.

Опасаться гипотетического нападения с применением конвенциональных вооружений на страны альянса не имеет смысла, заявил экс-глава государства в разговоре с изданием Der Spiegel.

По его оценке, Москва не имеет никакой заинтересованности в открытии дополнительного фронта во время проведения боевых действий на Украине. В то же время европейским государствам необходимо продемонстрировать РФ собственную силу, поскольку российский президент Владимир Путин воспринимает европейцев как слабых партнеров, подчеркнул политик.

Ниинисте призвал европейские страны до вступления в любой диалог с Москвой выстроить убедительную систему сдерживания, в том числе в сфере гибридных угроз. Для достижения этой цели Европе требуется сохранять плотную координацию с США и Великобританией, имеющими наиболее широкие возможности в области обеспечения коллективной безопасности.

При этом бывший финский лидер добавил, что полностью исключает вероятность, при которой российское руководство могло бы воспринимать саму Европу в качестве реальной военной угрозы.

Ранее действующий президент Финляндии Александр Стубб заявил, что европейским странам следует перейти к дипломатическому диалогу с Россией.