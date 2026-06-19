Москва19 июнВести.Россия вряд ли готовится к нападению на страны НАТО. Такого мнения придерживается президент Финляндии Александр Стубб.
В беседе с финской газетой Hufvudstadsbladet глава государства отметил, что не видит для этого никаких предпосылок.
Как президент, главнокомандующий и просто финн, я не вижу никаких доказательств того, что это может произойтисказал финский лидер
Он также высказал предположение, что конфликт на Украине может продлиться минимум три-четыре месяца.
Ранее президент Финляндии признал, что хотел бы возврата Европы к диалогу с Москвой. Он также отметил, что Евросоюзу стоит первым начать переговоры с Россией.