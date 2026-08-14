Koululaisen: Стубб призвал наладить отношения с РФ в течение двух месяцев

Koululaisen: Стубб хочет наладить диалог с Москвой в течение двух месяцев Koululaisen: Стубб призвал наладить отношения с РФ в течение двух месяцев

Москва14 авг Вести.Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в ближайшие два месяца необходимо попытаться наладить отношения с Россией. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы детей для журнала Koululaisen.

Если не сейчас, то в ближайшие несколько недель или в ближайшие два месяца нам стоит попытаться наладить контакт сказал Стубб

По его словам, переговоры с российской стороной должны происходить в координации с другими государствами Европы.

Ранее Стубб заявил, что РФ вряд ли готовится к нападению на страны НАТО. Он уточнил, что не видит для этого никаких предпосылок.

Между тем издание Junge Welt написало, что утверждения Стубба о том, что Москва не угрожает странам Прибалтики, спровоцировали большой резонанс среди западных элит.