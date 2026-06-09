JW: слова Стубба о России и Прибалтике стали катастрофой для западных элит

"Настоящая катастрофа": СМИ рассказали, как мнение Стубба о РФ огорчило Запад JW: слова Стубба о России и Прибалтике стали катастрофой для западных элит

Москва9 июн Вести.Президент Финляндии Александр Стубб стал понимать необходимость выстраивания отношений с Россией, а его утверждения о том, что Москва не угрожает странам Прибалтики, вызвали серьезный резонанс среди западных элит.

Об этом говорится в материале немецкого издания Junge Welt (JW). Автор считает, что с учетом этого обстоятельства финский президент мог бы стать одним из немногих европейских политиков, способных вести диалог с Россией.

Стубб, вероятно, уже усвоил уроки финской политики: важно находить общий язык с соседом, даже если он вам не нравится… Он заявил, что не верит в намерения России проверять на прочность статью о коллективной обороне НАТО путем нападения на страны альянса отметил автор статьи

Подобные заявления, по мнению журналиста, на Западе стали ударом для сторонников военной эскалации, поскольку они подрывают основные антироссийские аргументы.

Для тех, кто делает ставку на конфронтацию и требует в качестве предварительного условия для переговоров предоставить Украине полную свободу выбора военных альянсов, игнорируя озабоченности России в сфере безопасности, высказывания Стубба — настоящая катастрофа сказано в статье

Издание также проанализировало возможную роль финского президента в контексте изменений в конфликте на Украине.

Junge Welt считает, что лидер, который будет представлять ЕС на переговорах с жесткими требованиями, рискует стать объектом насмешек.

4 июня на встрече с руководителями международных СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин назвал заявления о возможности нападения России на страны НАТО не банальным абсурдом, а сознательной провокацией.