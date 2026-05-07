Президент Финляндии высказался о перспективах налаживания диалога с РФ Стубб: диалог Европы с Россией возобновится, это "абсолютно ясно"

Москва7 мая Вести.Диалог Европы с Россией возобновится в обозримой перспективе, заявил президент Финляндии Александр Стубб на пресс-конференции с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером​​​.

Он отметил, что что Европа в течение последних двух-трех лет обсуждает, когда возобновлять диалог с Россией.

Абсолютно ясно, что мы будем продолжать быть соседями с Россией и однажды эти отношения откроются сказал Стубб

Также он задался вопросом о необходимости пересмотра отношений с США. "Фундаментальный вопрос, который мы, европейцы, должны задать себе сейчас, заключается в том, соответствует ли внешняя политика, которую ведут США в отношении Украины и России, интересам Европы, или наши интересы отличаются", - сказал он.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен осудил проникновение украинских беспилотников в воздушное пространство страны и заявил, что его недопустимо использовать для атак по территории России.