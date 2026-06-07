Стубб отверг возможность нападения РФ на страны Прибалтики Стубб: по информации спецслужб, РФ не намерена атаковать страны Прибалтики

Москва7 июн Вести.Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не верит домыслам о том, что Россия якобы намерена напасть на прибалтийские страны.

В интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung он отметил, что изучает отчеты спецслужб и видит, что в настоящее время угрозы нападения со стороны Москвы не существует.

Нет ответил Стубб на вопрос журналистов о том, верит ли он в возможность начала войны со стороны России

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал политику европейской бюрократии недальновидной.