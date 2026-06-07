Москва7 июнВести.Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не верит домыслам о том, что Россия якобы намерена напасть на прибалтийские страны.
В интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung он отметил, что изучает отчеты спецслужб и видит, что в настоящее время угрозы нападения со стороны Москвы не существует.
Нетответил Стубб на вопрос журналистов о том, верит ли он в возможность начала войны со стороны России
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал политику европейской бюрократии недальновидной.