Стубб заявил, что в НАТО якобы выступают за удары Украины по РФ

Стубб высказался за всех лидеров стран НАТО по вопросу ударов ВСУ по России Стубб заявил, что в НАТО якобы выступают за удары Украины по РФ

Москва6 июл Вести.Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что лидеры стран НАТО якобы поддерживают удары Вооруженных сил Украины вглубь территории России, сообщила Financial Times.

По утверждению главы финского государства, руководители стран - участниц Североатлантического альянса понимают мотивы Киева при нанесении таких ударов. Стубб также отметил, что они выступают за усиление давления на Россию и продолжение военных поставок Украине.

При этом президент Финляндии исключил возможность вступления Украины в НАТО в ближайшей перспективе. Он пояснил, что сейчас этот вопрос не стоит в политической повестке, и призвал Киев вместо интеграции в структуры альянса сосредоточиться на укреплении военного партнерства с действующими членами блока.

Ранее сообщалось, что Стубб считает маловероятной подготовку России к нападению на страны НАТО.