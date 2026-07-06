Москва6 июлВести.Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что лидеры стран НАТО якобы поддерживают удары Вооруженных сил Украины вглубь территории России, сообщила Financial Times.
По утверждению главы финского государства, руководители стран - участниц Североатлантического альянса понимают мотивы Киева при нанесении таких ударов. Стубб также отметил, что они выступают за усиление давления на Россию и продолжение военных поставок Украине.
При этом президент Финляндии исключил возможность вступления Украины в НАТО в ближайшей перспективе. Он пояснил, что сейчас этот вопрос не стоит в политической повестке, и призвал Киев вместо интеграции в структуры альянса сосредоточиться на укреплении военного партнерства с действующими членами блока.
Ранее сообщалось, что Стубб считает маловероятной подготовку России к нападению на страны НАТО.