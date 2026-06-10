Лавров: Финляндия без году неделя в НАТО, но Стубб говорит о сдерживании РФ

"Без году неделя в НАТО": Лавров высказался о словах Стубба Лавров: Финляндия без году неделя в НАТО, но Стубб говорит о сдерживании РФ

Москва10 июн Вести.Финляндия состоит в НАТО "без году неделя", но президент республики Александр Стубб уже понимает, для чего был создан альянс. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Лавров напомнил слова Стубба, который заявил, что альянс возвращается к своим корням, то есть к коллективной системе сдерживания России.

Он (Стубб. – Прим. ред.) там без году неделя в НАТО, а уже понимает, что альянс для того и создан был, чтобы сдерживать сначала Советский Союз, а потому уже РФ отметил глава российского МИД, добавив, что разговоры о партнерстве были "так, для вида"

В НАТО неоднократно заявляли о якобы угрозе со стороны России. В конце мая генсек альянса Марк Рютте вновь высказался на эту тему, призвав членов блока к выполнению взятых на себя обязательств и назвав РФ "опасной" и "конфликтной".

Президент Финляндии Стубб называл Россию "наиболее прямой и существенной угрозой" для его страны и НАТО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил 8 июня, что продвижение НАТО к российским границам происходит уже несколько десятилетий, и Москва пристально следит за действиями альянса у своих границ.