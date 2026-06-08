Песков заявил, что Россия пристально следит за действиями НАТО у своих границ Песков: РФ принимает меры безопасности на фоне учений НАТО у российских границ

Москва8 июн Вести.Россия принимает все меры для своей безопасности на фоне приближения инфраструктуры НАТО к российским границам. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом Песков прокомментировал начало учений войск альянса, которые пройдут на территории Финляндии и Норвегии.

Естественно, приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам происходит уже несколько десятилетий. И, конечно, этот процесс является предметом самого пристального отслеживания со стороны нашего оборонного ведомства, прежде всего…Россия принимает необходимые меры для обеспечения своей безопасности на фоне тех процессов, которые, которые вы обозначили заявил пресс-секретарь российского лидера

Ранее Песков заявил, что в условиях террористической деятельности Киева трудно представить возможность переговоров с Украиной.