Москва21 июл Вести.Возможное развертывание на территории Украины европейского контингента абсолютно неприемлемо. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, спецоперация проводится как раз для того, чтобы на Украине не присутствовали никакие войска НАТО.

Для нас это абсолютно неприемлемо. Такие действия мы допустить не можем сказал Дмитрий Песков

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что в странах Евросоюза неоднократно, в том числе на высшем уровне, обсуждают планы по размещению европейских войск на Украине.

В апреле генсек НАТО Марк Рютте признался, что альянс еще при бывшем генсеке Йенсе Столтенберге начал перебрасывать войска к границам России. По его словам, свои группировки войск в страны так называемого "восточного фланга" отправили США, Великобритания и Канада.