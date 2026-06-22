Москва22 июн Вести.Власти Германии, Великобритании и Франции пытаются добиться размещения войск Североатлантического альянса на Украине, понимая, что Киев не станет членом НАТО. Об этом сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что в заявлении стран Е-3 говорится о подготовке "Многонациональных сил для Украины".

Это связано и с позицией Соединенных Штатов, и с тем, что против этого выступает часть европейской элиты, которая против того, чтобы пятая статья устава НАТО могла быть задействована в пользу Украины, поскольку это привело бы к неминуемой войне между НАТО и Россией. А потому они пытаются зайти с другого края: не ввести Украину в НАТО, а ввести НАТО на Украину! Вот такая инверсия сказал Пушков

Сенатор ранее отметил, что Запад переходит к новой фазе конфронтации с Москвой, передавая Украине разведданные для ударов и снабжая киевский режим дальнобойным вооружением. По его словам, грань между "опосредованной" и "прямой" войной против России, которую ведут страны НАТО, начинает стираться.

Между тем профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что в мире сложилась чрезвычайно опасная обстановка из-за заблуждений западных политиков, которые считают, что могут безнаказанно угрожать России.