Миршаймер: Запад своими действиями может спровоцировать жесткий ответ России Профессор Миршаймер: подход Запада может спровоцировать жесткий ответ России

Москва15 июн Вести.Чрезвычайно опасная обстановка сложилась в мире из-за заблуждений западных политиков, которые считают, что могут безнаказанно угрожать России, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в своем YouTube-канале.

Профессор удивлен тем, как изменилось западное мышление со времен Холодной войны.

Это крайне опасный подход к взаимодействию с Россией. Опять же, вы угрожаете выживанию страны, обладающей огромным количеством ядерного оружия. А когда великие державы приходят в отчаяние, они могут пойти на невероятно рискованные шаги отметил Миршаймер

По его словам, сложившаяся обстановка является "очень тревожной".

Издание Die Weltwoche написало, что европейские политики начали обсуждать возможность переговоров с Москвой из-за провальных последствий собственного политического курса.

Между тем председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Польша перешла границы в своей чрезмерной поддержке Украины, что становится очевидным всему миру.