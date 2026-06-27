Профессор Миршаймер: Запад решил, что может не учитывать красные линии РФ

Миршаймер: Запад думает, что может игнорировать красные линии Москвы Профессор Миршаймер: Запад решил, что может не учитывать красные линии РФ

Москва27 июн Вести.На Западе думают, что могут игнорировать красные линии России. Таким мнением поделился профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По его словам, Россия проводит черту, "давая понять, что хватит".

Мы [Запад] считаем, что никакой красной линии нет, мы думаем, что можем просто помыкать русскими сказал он в эфире YouTube-канала в интервью аналитику Дэниелу Дэвису

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Москва готова оперативно и адекватно ответить как на внешние, так и на внутренние угрозы.

Между тем британская газета Daily Express назвала "суровым предупреждением миру" заявления пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о ядерном сдерживании.