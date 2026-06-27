Москва27 июнВести.На Западе думают, что могут игнорировать красные линии России. Таким мнением поделился профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
По его словам, Россия проводит черту, "давая понять, что хватит".
Мы [Запад] считаем, что никакой красной линии нет, мы думаем, что можем просто помыкать русскимисказал он в эфире YouTube-канала в интервью аналитику Дэниелу Дэвису
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Москва готова оперативно и адекватно ответить как на внешние, так и на внутренние угрозы.
Между тем британская газета Daily Express назвала "суровым предупреждением миру" заявления пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о ядерном сдерживании.