Путин заявил о готовности РФ оперативно ответить на внешние и внутренние угрозы Путин: РФ готова оперативно и адекватно ответить на внешние и внутренние угрозы

Москва23 июн Вести.Россия готова оперативно и адекватно ответить как на внешние, так и на внутренние угрозы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений.

Российский лидер напомнил, что Москва выступает за равную и неделимую безопасность для всех. Добиться этого, подчеркнул он, можно только путем формирования многополярной системы международных отношений, при которой будет надежно обеспечена военная безопасность каждого государства.

Вместе с тем мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы сказал глава государства

Путин призвал к продолжению борьбы с терроризмом, коррупцией и криминалом, а также к необходимости обеспечивать законность, конституционный и общественный порядок, права и интересы граждан России.

Также президент заявил, что страны НАТО в настоящее время открыто заявляют о подготовке к возможному военному противостоянию с Россией и наращивают оборонные расходы. По словам главы государства, если ранее страны альянса ограничивались поддержкой украинских властей, то сейчас на Западе все чаще звучат заявления о необходимости подготовки к потенциальному конфликту с РФ.