В Мордовии задержаны россияне, причастные к работе сим-боксов по заданию Украины

ФСБ задержала россиян, обеспечивавших работу сим-боксов по заданию Украины В Мордовии задержаны россияне, причастные к работе сим-боксов по заданию Украины

Москва11 авг Вести.Федеральная служба безопасности Российской Федерации пресекла на территории Республики Мордовия противоправную деятельность организованной группы россиян, причастных к обеспечению функционирования сим-боксов на территории субъектов РФ в интересах военной разведки Украины. Информация предоставлена ЦОС ФСБ РФ.

Украинские спецслужбы координировали деятельность задержанных через сотрудничавшего с ними гражданина России. Мужчина снабжал участников группы "серыми" сим-картами и сим-боксами, функционирующими в том числе на территории Саранска.

Следственным подразделением УФСБ России по Республике Мордовия в отношении членов группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 274.3 (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенное организованной группой) УК РФ, в отношении агента украинской разведки по ст. 275 (государственная измена в форме иного оказания помощи) УК РФ говорится в сообщении

Продолжаются следственные действия для сбора доказательств, подтверждающих причастность подозреваемых к противоправной деятельности в интересах украинской стороны, а также выявлению иных участников преступного объединения.