Москва11 авгВести.Федеральная служба безопасности Российской Федерации пресекла на территории Республики Мордовия противоправную деятельность организованной группы россиян, причастных к обеспечению функционирования сим-боксов на территории субъектов РФ в интересах военной разведки Украины. Информация предоставлена ЦОС ФСБ РФ.
Украинские спецслужбы координировали деятельность задержанных через сотрудничавшего с ними гражданина России. Мужчина снабжал участников группы "серыми" сим-картами и сим-боксами, функционирующими в том числе на территории Саранска.
Следственным подразделением УФСБ России по Республике Мордовия в отношении членов группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 274.3 (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенное организованной группой) УК РФ, в отношении агента украинской разведки по ст. 275 (государственная измена в форме иного оказания помощи) УК РФговорится в сообщении
Продолжаются следственные действия для сбора доказательств, подтверждающих причастность подозреваемых к противоправной деятельности в интересах украинской стороны, а также выявлению иных участников преступного объединения.