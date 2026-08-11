Москва11 авг Вести.Пресечение деятельности ОПГ, снабжавших военную разведку Украины сим-боксами, предотвратило множество терактов на территории РФ. Так военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем Telegram-канале прокомментировал сообщение ФСБ о задержании россиян, помогавших украинским спецслужбам.

Военкор напомнил, что сим-боксы позволяют совершать массовые звонки с сокрытием реального местоположения.

Обрыв таких "телефонных цепочек" – это не просто сокращение числа "сотрудников банков", это реальное предотвращение терактов со всеми вытекающими… Украинские спецслужбы через работу мошеннических колл-центров ведут вербовку наших граждан, выманивают у них денежные средства, оказывают психологическое давление, после чего поддавшиеся шантажу люди идут на совершение преступления. Через один сим-бокс в день может проходить несколько тысяч мошеннических звонков. Потому, всякий раз при задержании вот таких "технарей", масштаб преступлений, предотвращенных нашими оперативниками, огромен заявил Поддубный

Ранее в ФСБ объявили о задержании группы россиян в Мордовии. Украинские спецслужбы координировали деятельность задержанных через сотрудничавшего с ними гражданина России. Мужчина снабжал участников группы "серыми" сим-картами и сим-боксами, функционирующими в том числе на территории Саранска.