Сорванный теракт на военном аэродроме в Ростове планировалось снимать из космоса

Несостоявшийся теракт в Ростове планировали снимать с западных спутников Сорванный теракт на военном аэродроме в Ростове планировалось снимать из космоса

Москва12 июл Вести.Крупный теракт на военном аэродроме в Ростовской области, который предотвратила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, собирались снимать с западных спутников. Об этом стало известно присутствовавшему на финальной части операции ФСБ военкору ИС "Вести" Сергею Зенину.

Теракт пыталось организовать Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Человеком, которого Киев для этого выбрал, оказался российский военный, который прямиком отправился в ФСБ. После этого началась работа по нейтрализации планов противника в южной столице России.

От "агента" украинские спецслужбы потребовали загрузить в телефон указанное ему приложение, которое проверяет наличие спутников GPS.

В 12 часов нужно быть на точке с телефоном, с установленным приложением и сделать замеры сказал по телефону куратор из украинских спецслужб

Указанное ГУР место находилось менее чем в двух километрах от военного аэродрома Центральный, теракт на котором и пытался организовать Киев.

Задачей агента была проверка активности спутников в этом квадрате. Временной отрезок был выбран не случайно: с полудня до 13:00 спутников становилось все больше.

Позже технические специалисты ФСБ установили: ежедневно ровно с 12 до часу над указанной точкой пролетали американские спутники-шпионы. Они должны были снять теракт в реальном времени - видео предположительно должны были показать западные телеканалы. Однако этого не произошло - теракт был предотвращен.

Тринадцать беспилотников, доставшихся российским спецслужбам от противника, отправятся в музей контрразведки. А более чем 3,5 тыс. долларов, которые киевские спецслужбы перевели своему "агенту" на организацию теракта, также найдут свое применение.

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