ФСБ показала кадры задержания готовивших теракты на военных аэродромах в России ФСБ показала кадры задержания готовивших теракты на 2 военных аэродромах в РФ

Москва13 июл Вести.ФСБ показала кадры задержания пособников украинских спецслужб, готовивших теракты на военных аэродромах "Украинка" (Амурская область) и "Шагол" (Челябинская область). Соответствующее видео опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Ведомство получило информацию о заброске спецслужбами Украины на территорию Брянской области в контейнерах на БПЛА самолетного типа и аэростатах FPV-дронов, снаряженных боевыми частями и мобильными наземными станциями управления, для подготовки масштабных террористических актов на указанных объектах. Отмечается также, что противник перевозил FPV-дроны к аэродромам "Украинка" и "Шагол" на легковушках с прицепами, оборудованными двойным дном, гружеными бытовой техникой. На месте, в арендованных гаражах, осуществлялась их сборка и подготовка к применению.

В настоящее время исполнители и пособники террористических актов задержаны.

На месте были изъяты 24 FPV-дрона, оснащенные устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства, снаряженные боевыми частями с массой заряда взрывчатого вещества свыше 1 кг; 2 мобильные наземные станции управления дронами по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи, "оснащенные устройствами самоуничтожения, содержащих по 250 г взрывчатого вещества", а также средства связи, используемые пособниками и исполнителями готовившихся атак дронами, для общения с украинскими кураторами.