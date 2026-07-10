ФСБ опубликовала видео с предотвращением теракта на аэродроме в Ростове

ФСБ показала кадры предотвращения теракта в Ростове-на-Дону ФСБ опубликовала видео с предотвращением теракта на аэродроме в Ростове

Москва10 июл Вести.Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России опубликовал видео с предотвращением теракта на аэродроме в Ростове-на-Дону, который готовился украинскими спецслужбами.

На кадрах видны беспилотники, приготовленные для атаки, место схрона террористов, а также микросхемы, на которых содержится вся информация о действии дронов во время готовившегося теракта.

ФСБ объявила о предотвращении атаки на аэродром ранее 10 июля. Отмечалось, что, по замыслу украинских спецслужб, беспилотники, оснащенные взрывчаткой и системами искусственного интеллекта должны были поразить военный аэродром "Ростов-Центральный".

Целью теракта было уничтожение инфраструктуры и авиационного парка аэродрома, а также гибель личного состава. О теракте стало известно благодаря местному жителю, который добровольно обратился в ФСБ после того, как украинские кураторы предложили ему принять участие в атаке.