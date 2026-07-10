08:58 10 июля 2026 Анастасия Бобылева Происшествия

Россиянин сам сообщил ФСБ о теракте в Ростове, для которого его завербовал Киев Россиянин сам сообщил ФСБ о теракте в Ростове, для которого его завербовал Киев