Москва10 июлВести.Профессор Хельсинкского университета Томас Малинен заявил, что финская экономика оказалась в критическом положении из-за закрытия границы с РФ.
По его словам, туристический сектор особенно пострадал из-за решения властей Финляндии. Профессор отметил, что не видел центр Хельсинки "таким пустым".
Я опасаюсь, что экономика Хельсинки вот-вот рухнет… Все, с кем я разговариваю, также называют одну и ту же причину: закрытие нашей восточной границынаписл Малинен в соцсети X
Ранее финская активистка Салли Райски рассказала, что Финляндия лишилась миллиардных доходов из-за антироссийской экономической политики и закрытия границы с Россией.
Между тем финский политик Армандо Мема возложил ответственность за сложную экономическую ситуацию и рост нестабильности в Финляндии на кабинет министров страны.