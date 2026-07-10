Малинен рассказал, как закрытие границы с РФ влияет на финскую экономику

Малинен предупредил о риске краха финской экономики из-за закрытия границы с РФ Малинен рассказал, как закрытие границы с РФ влияет на финскую экономику

Москва10 июл Вести.Профессор Хельсинкского университета Томас Малинен заявил, что финская экономика оказалась в критическом положении из-за закрытия границы с РФ.

По его словам, туристический сектор особенно пострадал из-за решения властей Финляндии. Профессор отметил, что не видел центр Хельсинки "таким пустым".

Я опасаюсь, что экономика Хельсинки вот-вот рухнет… Все, с кем я разговариваю, также называют одну и ту же причину: закрытие нашей восточной границы написл Малинен в соцсети X

Ранее финская активистка Салли Райски рассказала, что Финляндия лишилась миллиардных доходов из-за антироссийской экономической политики и закрытия границы с Россией.

Между тем финский политик Армандо Мема возложил ответственность за сложную экономическую ситуацию и рост нестабильности в Финляндии на кабинет министров страны.